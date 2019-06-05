Учёные назвали самые полезные ягоды

В целом этот продукт богат витаминами и микроэлементами, способствующими благотворной работе сердечно-сосудистой и нервной системы.

Специалисты назвали наиболее полезные ягоды, в выращивании которых не применяются различные вредные вещества. Комментарии специалистов приводит РИА "Новости".

Эксперты выяснили, что для продуктивного выращивания брусники и голубики не нужна дополнительная помощь вредных веществ, поэтому их можно считать самыми полезными ягодами. В отличие от, например, клубники, когда в погоне за крупным урожаем производители применяют все возможные химические удобрения. Из-за этого клубника считается наименее полезной из всех ягод.

Кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что ягоды в целом являются очень полезным продуктом. Они богаты витаминами и микроэлементами, способствующими благотворной работе сердечно-сосудистой и нервной системы. Также они поддерживают иммунитет и замедляют процессы старения.

По словам экспертов, на сегодняшний день полезны те ягоды, которые не культивируются и не используются в массовом производстве. В пример можно привести ту же клубнику, теряющую свои полезные свойства из-за желания производителей собрать большой урожай.

Медики утверждают, что ягоды можно есть хоть каждый день. Дневная порция может составить 100–120 граммов. Однако, несмотря на все полезные свойства, есть противопоказания для людей с заболеваниями кишечника — панкреатитом, гастритом или язвой.

Полезнее всего будет смешивание или чередование разных ягод в рационе.

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