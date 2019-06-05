Найдены тела ещё двух жертв крушения катера в Будапеште

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Найдены тела ещё двух жертв крушения катера в Будапеште

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Фото © Twitter.com / Le Bien Public

Всего спасатели обнаружили тела одиннадцати жертв, 17 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Найдены тела ещё двоих погибших при столкновении прогулочного катера Hableany с круизным лайнером Viking Sigyn на Дунае в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает Associated Press.

Тело южнокорейского туриста обнаружили в 58 километрах к югу от места крушения. Кроме того, из затонувшего судна достали тело женщины.

Таким образом, всего спасатели нашли тела одиннадцати жертв. 17 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, их судьба неизвестна. Поисковая операция продолжается, но она осложнена быстрым течением реки и низкой подводной видимостью.

Напомним, прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште вечером 29 мая. Капитан круизного лайнера задержан.

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