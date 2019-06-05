В Нидерландах 17-летняя жертва изнасилования прибегла к эвтаназии

Девушка страдала от посттравматического стресса, депрессии и анорексии, а также провела несколько лет в психиатрических клиниках.

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии, являющейся легальной на территории страны. Об этом информирует The Daily Mail.

Отмечается, что в подростковом возрасте девушка подверглась сексуальному насилию, из-за чего страдала от посттравматического стресса, депрессии и анорексии, а также провела несколько лет в психиатрических клиниках.

Врачи сделали девушке смертельную инъекцию спустя пару дней после того, как ей исполнилось 17 лет. Согласно законодательству страны, именно с этого возраста можно прибегнуть к эвтаназии, не спрашивая дозволения родителей.

Родители не знали о решении дочери. А она оставила родственникам и друзьям прощальные письма, спрятав их в пластиковый контейнер в своей комнате.

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