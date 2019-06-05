Составлен экологический рейтинг регионов России

Наиболее чистыми оказались Алтайский край, Тамбовская область, Республика Алтай и Белгородская область.

Эксперты назвали российские регионы с самой чистой и самой грязной средой. Экологический рейтинг составила организация "Зелёный патруль", сообщает РИА "Новости".

По данным экологов, наиболее чистыми регионами стали Алтайский край, Тамбовская область, Республика Алтай и Белгородская область.

В свою очередь, наиболее загрязнённый воздух был зафиксирован в Красноярском крае, Оренбургской, Нижегородской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областях.

Одной из главных проблем экологи назвали то, что указанные регионы не могут запустить мусорную реформу и лишь прибегают к имитации сортировки и переработки отходов.

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