Россияне назвали лучшие курорты для отдыха с детьми

Наступившее лето помимо радостных деньков принесло и сложный выбор, куда отправиться в отпуск. Ещё острее этот вопрос стоит у тех, кто путешествует не один, а с детьми. Ответ на него подготовили аналитики сервиса "Турстат".

Так, по результатам опроса, самым лучшим местом для проведения отдыха с детьми россияне назвали Сочи. За него отдали свои голоса 40% опрошенных. На втором месте расположилась Анапа — за неё проголосовало 16% респондентов.

Третью строчку разделили между собой Курортный район Санкт-Петербурга и озеро Байкал — по 11%. В десятку лучших вошли Евпатория и Ялта — по 7%, Феодосия — 4%, а также Ейск, Зеленоградск и Пятигорск, набравшие по 2% голосов.

Ранее Лайф рассказывал, куда этим летом можно отправиться в отпуск вдвоём, чтобы не обанкротиться.