Трамп не исключил военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил проведение военной операции против Ирана, однако он не хочет этого. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу ITV, находясь с визитом в Великобритании.

— Всегда есть такая вероятность. Хочу ли я этого? Нет. Но всегда есть такая вероятность, — заявил Трамп.

Он утверждает, что Иран — чрезвычайно враждебное место, которое участвовало в 14 военных операциях.

Ранее американский лидер заявлял, что Сирия и Иран якобы бомбят территорию провинции Идлиб, убивая мирных граждан.