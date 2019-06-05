В базе ГИБДД по всей России произошёл сбой

В результате неполадок владельцы автомобилей не могут зарегистрировать или снять с учёта транспортные средства.

Сбой произошёл в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД по всей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в результате неполадок владельцы автомобилей не могут зарегистрировать или снять с учёта транспортные средства. Специалисты уже работают над устранением сбоя. Проблема должна решиться в ближайшее время.

ФИС используется в ГИБДД с 2016 года и предназначена для сбора, учёта и обработки информации.