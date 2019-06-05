В Японии перехватили крупнейшую партию наркотиков на полмиллиарда долларов

По подозрению в контрабанде задержаны семь человек, в том числе граждане Китая. Свою вину они отрицают.

Крупнейшая партия синтетических наркотиков весом около одной тонны захвачена полицией Японии на побережье полуострова Идзу в центральной части острова Хонсю. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правоохранительные органы.

На чёрном рынке, как отмечает издание, груз может стоить около 556 миллионов долларов. По подозрению в контрабанде задержаны семь человек, в том числе граждане Китая. Свою вину они отрицают.

По некоторым данным, партию наркотиков перегрузили с одного судна на другое в открытом море, а затем доставили на побережье, где, судя по всему, уже ожидала полиция.

Самый большой груз контрабанды до этого момента был перехвачен в порту города Наха в 2016 году. Тогда японские правоохранители обнаружили почти 600 килограммов синтетических наркотиков.