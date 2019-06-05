Получившие имена выдающихся россиян аэропорты сохранят прежние названия

В Росреестре напомнили, что использование имён осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения.

Российские аэропорты, получившие имена выдающихся деятелей, сохранят прежние названия. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

В ведомстве напомнили, что воздушные гавани, согласно федеральному закону, отнесены к географическим объектам.

— Использование имён выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения, — говорится в сообщении.

Дополнительная информация будет внесена в Росреестр в Государственный каталог географических названий (Госкаталог).

Напомним, что присвоение имён выдающихся россиян проходило в рамках общенационального конкурса "Великие имена России", который проводился по инициативе Общественной палаты РФ, Российского военно-исторического и Российского исторического обществ, а также Русского географического общества и Общества российской словесности. Проект не имел бюджетных затрат, поэтому голосование проводилось через Интернет.

31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 российским аэропортам имён выдающихся россиян. К примеру, московскому аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, а воздушной гавани Симферополя — Ивана Айвазовского.