В ГИБДД отчитались, что устранили сбой в работе информационной системы

В ГИБДД заявили, что устранили сбой в работе Федеральной информационной системы и его последствия. Об этом в Госавтоинспекции сообщили ТАСС.
— Специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя, — заявили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции добавили, что приём граждан возобновлён во всех региональных подразделениях ведомства.
Как уже сообщал Лайф, в результате неполадок владельцы автомобилей не могли зарегистрировать или снять с учёта транспортные средства.
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