На Камчатке проснулся считавшийся потухшим стратовулкан

Стратовулкан Большая Удина, расположенный в Ключевской группе вулканов в центральной части полуострова Камчатка, может взорваться. К такому выводу после анализа данных сейсмостанций пришли учёные, результаты их работы опубликованы в Journal of Volcanology and Geothermal Research.

— Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим. В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете, — рассказал специалист в области геофизики и геодинамики член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

По словам Кулакова, с уверенностью сказать о том, произойдёт извержение вулкана или нет, сложно. Согласно статистике, в мире извергается около 60% вулканов, начинающих проявлять подобную активность.

Как отмечается, до недавнего времени Большую Удину считали потухшей, однако с осени 2017 года толчки в районе вулкана стали случаться всё чаще. В феврале 2019 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3 — за всю историю наблюдений с 1961 года оно стало самым крупным в этой части Ключевской группы.

Ранее Лайф рассказывал, как на Камчатке альпинист из Японии погиб при восхождении на вулкан Камень.