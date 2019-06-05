СКР установил убийцу спецназовца ГРУ в Подмосковье

Следственный комитет сообщил, что установлен злоумышленник, который нанес смертельный удар бывшему спецназовцу Никите Белянкину. Кроме того, в ведомстве отчитались, что задержали еще двух фигурантов резонансного дела.

— Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение, — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Всех четырех фигурантов просят арестовать. Кроме того, сейчас в ведомстве определяют причастность каждого задержанного к этому преступлению.

Как сообщал Лайф, в массовой драке в Красногорском районе погиббывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. Накануне стало известно о первых двух задержанных.