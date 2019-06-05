Зеленский обсудил с Юнкером усиление антироссийских санкций

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Зеленский обсудил с Юнкером усиление антироссийских санкций

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Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер. Фото © Администрация Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В рамках встречи Зеленский, в частности, обсудил с Юнкером усиление санкций против России со стороны Евросоюза, готовность Незалежной придерживаться взятых на себя обязанностей, а также стратегический курс страны на полноценное членство в ЕС и НАТО.

Ранее на встрече с Юнкером Зеленский пошутил, что он лучше Порошенко. Также сообщалось о готовности Киева к переговорам с Россией.

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