Зеленский обсудил с Юнкером усиление антироссийских санкций

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В рамках встречи Зеленский, в частности, обсудил с Юнкером усиление санкций против России со стороны Евросоюза, готовность Незалежной придерживаться взятых на себя обязанностей, а также стратегический курс страны на полноценное членство в ЕС и НАТО.

Ранее на встрече с Юнкером Зеленский пошутил, что он лучше Порошенко. Также сообщалось о готовности Киева к переговорам с Россией.