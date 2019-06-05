Зеленский — о главе Минздрава Украины: Слава богу, у меня другой врач

Украинский лидер, в частности, намекнул, что министра на Украине называют "Доктор Смерть".

Президент Украины Владимир Зеленский дал отрицательную оценку и.о. главы Минздрава Незалежной Ульяне Супрун. По крайней мере, такой вывод можно сделать после ответа украинского лидера на вопрос, как он относится к нынешним министрам, в частности, к Супрун.

— Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как её называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи, — сказал Зеленский в эфире "1+1".

Очевидно, глава украинского государства имеет в виду, что Супрун на Украине называют "Доктор Смерть".

Стоит добавить, что Ульяна Супрун прославилась благодаря своим своеобразным советам. Например, как правильно чихать, чтобы не заражать других, или почему следует отказаться от чёрной икры в пользу красной. Кроме того, она предлагала лечить старческий маразм музыкой, восполнять нехватку витаминов пивом, а также разрешила ходить в школу детям с кашлем и температурой.