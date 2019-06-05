Диетолог рассказала, чем заменить мясо в жару

Летом говядина, свинина и баранина будут слишком "тяжёлыми" для организма, считает эксперт.

В жаркую погоду следует сократить потребление жирного мяса в пользу ягод, фруктов и овощей. Об этом сообщает НСН со ссылкой на диетолога, кандидата медицинских наук Маргариту Королёву.

По мнению эксперта, в летний период в качестве источника белка лучше употреблять рыбу и нежирные виды курицы, поскольку говядина, свинина и баранина будут "тяжёлыми" для организма.

— В жару на фоне обезвоживания уменьшается количество слюны, замедляется работа пищеварительной системы, жирные продукты будут создавать определённую тяжесть для желудочно-кишечного тракта, — добавил диетолог.

Поэтому в жару стоит отдавать предпочтение продуктам, богатым растительными волокнами (фруктам, ягодам и овощам), при этом употребляя небольшое количество животного белка.

Однако и ягодами не следует злоупотреблять, считает Королёва. Рацион должен быть разнообразным, чтобы человек восполнял недостаток необходимых в организме витаминов.

Также эксперт советует просить у продавцов сертификаты соответствия и покупать местные ягоды, поскольку в привозных, как правило, содержатся химические добавки, удобрения и красители. Кроме того, чтобы избежать аллергической реакции, все продукты необходимо тщательно промывать.

Ранее Лайф писал о том, что в жару следует выпивать минимум три литра жидкости.