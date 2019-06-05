Зеленский назвал Юнкера "тёплым, нормальным дядькой"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "нормальным дядькой" и "классным мужиком". Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу "1+1".

— Обо всём (шутили. — Прим. ред.). О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить или это не дипломатично, но такой добрый, тёплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик, — сказал Зеленский.

Отметим, что протокольная часть Юнкера и Зеленского сопровождалась шутками и дружескими объятиями. По словам украинского лидера, глава ЕК пообещал предоставить поддержку Незалежной.

Как сообщалось ранее, среди тем, которые обсуждали Зеленский с Юнкером, — усиление санкций против России со стороны Евросоюза, готовность Незалежной придерживаться взятых на себя обязанностей, а также стратегический курс страны на полноценное членство в ЕС и НАТО.