Путин обсудил актуальные мировые проблемы с Си Цзиньпином

Оказалось, что позиции России и Китая по ключевым вопросам близки или, как говорят дипломаты, совпадают.

Президент России Владимир Путин обсудил актуальные мировые проблемы с председателем КНР Си Цзиньпином, который прибыл в Москву с официальным визитом. По словам российского лидера, позиции двух стран по ключевым вопросам во многом совпадают.

— Мы обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня. Подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают, — отметил глава государства, открывая российско-китайские переговоры в расширенном составе.

Напомним, что в преддверии встречи Путин подчеркнул, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня. А Си Цзиньпин признался, что считает президента Путина своим самым близким и надёжным другом среди иностранных коллег.

Отметим, что после официальной части визита председателя КНР в российскую столицу ожидается ещё одна, не менее увлекательная: Владимир Путин и Си Цзиньпин посетят церемонию передачи панд Московскому зоопарку.