Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина гражданин Армении Нарек Степанян арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Красногорский городской суд Московской области.

Под стражей Степанян будет находиться до 2 августа. Его обвиняют по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору".

Как сообщал Лайф, в массовой драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. После убийства СК задержал четверых человек, однако после допроса отпустил одного из них.