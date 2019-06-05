Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от "холодной войны"

Стороны также призывают вернуть всё ядерное оружие, размещенное вне границ ядерных стран, на их национальные территории.

Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от "холодной войны". Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве.

Помимо этого, Россия и КНР призвали другие страны вернуть всё ядерное оружие, размещенное вне пределов границ ядерных стран, на их национальные территории.

— Стороны считают неприемлемым безответственный подход некоторых государств к выполнению своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, — говорится в сообщении.

В заявлении также указывается, что государствам следует отказаться от практики "совместных ядерных миссий".

Стороны также отметили важность сохранения хороших отношений между Москвой и Пекином для решения глобальных стратегических вопросов.