Москвичам в выходные пообещали аномальную жару

С каждым днём в Москве становится всё теплее. К воскресенью столбик термометра поднимется до +33 градусов.

Температура в Москве к воскресенью поднимется до 33 градусов тепла. Об этом сообщает РИА " Новости". Тепло в столице сохранится благодаря антициклону. При этом воздух будет сухим, атмосферное давление — повышенным. Возможна небольшая облачность.

До отметки в +30 градусов столбик термометра "дойдёт" к пятнице. Днём в конце рабочей недели ожидается +31. Такая же погода будет и в субботу. А воскресенье станет самым жарким днём недели. Синоптики не исключают, что температурные показатели будут близки к рекорду.

Однако аномальная жара может быть опасна. Прочтите советы медиков, как обезопасить себя от перегрева.