Обидчивый водитель протаранил заправку и пытался сжечь свой автомобиль — видео

Сперва мужчина разогнался и пробил стеклянные двери, с третей попытки въехал в магазин, повредив стеллажи. Затем водитель сдал назад и облил авто бензином, но поджечь его не успел — помешали работники АЗС.
Дальнейшая судьба вандала неизвестна, как и точная причина, которая вывела его из себя. Сумма ущерба, причинённого заправке, устанавливается.
Ранее Лайф рассказывал, как банановая кожура едва не спровоцировала ДТП с автобусом и легковушкой в Казани.
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