Стало известно, кто представит Россию на мероприятиях в Нормандии

Российскую Федерацию на мероприятиях в Нормандии будет представлять дипломат посольства в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя в МИД РФ.

— Разумеется, нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через Посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие, — пояснили в дипломатическом ведомстве.

При этом, как добавили в МИД России, по своей форме грядущие мероприятия не предполагали официальной делегации из России, однако, после получения приглашения, Москва будет представлена российским дипломатом из посольства, расположенного во французской столице.

Напомним, что завтра во Франции пройдут торжества по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии. 6 июня 1944 года началась кампания по высадке почти 150 тысяч солдат из 14 стран. Она до сих пор является крупнейшей десантной операцией в истории. Операция закончилась освобождением Парижа и сыграла важную роль в дальнейшем ходе Второй мировой войны.

Ранее Лайф писал, что Россия получила приглашение на празднование 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии.