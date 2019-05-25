Россию пригласили на 75-летие высадки союзных войск в Нормандии

Россия получила приглашение на празднование 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом со ссылкой на Посольство России во Франции сообщает РИА "Новости".

— Россия получила циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии, — цитирует агентство слова собеседника.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пока не получал приглашения на торжества. В Елисейском дворце разъяснили, что французская сторона будет представлена на уровне премьер-министра, так как глава государства, по сложившейся традиции, участвует в торжественных мероприятиях в круглые даты.

Напомним, Владимир Путин в 2014 году приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия Нормандской операции. В рамках мероприятий он провёл встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Дэвидом Кэмероном, который в тот момент занимал пост премьер-министра Великобритании, и Петром Порошенко.