Кинокомпания KD Studios готова обсудить условия мирного соглашения с BadComedian

Представители компании KD Studios (в прошлом — Kinodanz. — Прим. Лайфа) заявили о готовности отозвать свой иск и обсудить с видеоблогером BadComedian (Евгений Баженов) условия мирного соглашения. О намерениях компании рассказал продюсер Евгений Мелентьев.

— Хотим и готовы встретиться с Евгением, чтобы донести нашу позицию и обсудить условия нашего мирового соглашения. Пока блогер отказался встречаться, но мы оставляем дверь открытой, — цитирует Мелентьева ТАСС.

Также продюсер заявил, что во время "пятиминутной встречи юриста компании с представителем Баженова" защитник интересов блогера в ультимативном порядке потребовал отозвать иск, однако компания с этим "не могла согласиться".

При этом он отметил, что KD Studios "ни в коем случае не пытается каким-либо образом ограничить свободу слова в Интернете" и готова и дальше предоставлять контент для обзоров, однако перед этим надеется обсудить условия.

Ранее Баженов опубликовал ролик, в котором рассказал о том, что кинокомпания предъявила ему иск на один миллион рублей за обзор фильма "За гранью реальности", обвинив его в нарушении допустимого объёма цитирования ленты. Позже за блогера заступился журналист Юрий Дудь.