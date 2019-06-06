В Госдуме пообещали проследить за демонтажом дороги из обломков памятника ВОВ

В нижней палате парламента посоветовали местным властям обратить своё внимание на цивилизованный ремонт дорог.

Депутат Государственной думы Вадим Булавинов взял под свой контроль ситуацию с демонтажом дороги из обломков памятника участникам войны в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба "Единой России" в регионе.

Депутат, являющийся координатором проекта "Историческая память", отметил, что в инциденте с памятником есть две составляющие: морально-этическая и правовая, подчеркнув, что действия по установке и переносу памятника согласованы ещё несколько лет назад.

— Всё это было сделано взамен старого постамента, который на тот момент был фактически разрушен. Но дальнейшее применение материалов от старого монумента — это необдуманный проступок, должны быть какие-то границы. И в этом инциденте должны уже разбираться следственные органы, должна быть дана юридическая оценка этой ситуации, — заявил Булавинов.

Депутат посоветовал местным властям обратить своё внимание на цивилизованный ремонт дорог, а он в свою очередь собирается проследить за процессом демонтажа места, усеянного обломками памятника Великой Отечественной войны.

Как ранее писал Лайф, в Нижегородской области неизвестные лица засыпали ямы на дорогах обломками памятника героям Великой Отечественной войны.