Бывший украинский министр рассказал, как Киев неоднократно "кидал" Москву

По его мнению, сейчас властям Незалежной необходимо "перевернуть страницу" в отношениях с РФ.

Российско-украинские отношения резко ухудшились из-за того, что Киев неоднократно нарушал установленные договорённости с Москвой. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

— Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины кидали и обманывали договорённости с Россией, — заявил Червоненко.

Он также рассказал, что провокация украинских моряков в Керченском проливе была совершена из-за преступного приказа властей в Киеве, которые ныне не пытаются всячески спасти задержанных.

По его мнению, сейчас властям Незалежной необходимо "перевернуть страницу" в отношениях с РФ. Особенно это может помочь в вопросе разрешения конфликта в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.