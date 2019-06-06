ФБР опубликовало исследование волос "йети"

Результат анализа показывает, что образцы находки принадлежат представителю семейства оленевых.

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы анализа образцов, которые могли принадлежать снежному человеку. Об этом сообщается на сайте ФБР.

В 1976 году Питер Берн, директор информационного центра по вопросу йети, отправил найденные им 15 волосков с маленьким кусочком кожи в ФБР на анализ. Ведомство дало своё согласие на проведение исследования исключительно в научных целях. Результатом анализа стало то, что образцы волос и ткани принадлежат к семейству оленевых.

— Волосы, которые вы недавно отправили в лабораторию ФБР от лица информационного центра и выставки йети, были исследованы с помощью микроскопии проходящего и падающего света... В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых, — говорится в сообщении.

93-летний Берн, ведущий поиски до сих пор, в интервью телеканалу CNBC заявил, что не теряет надежду доказать существование снежного человека. Согласно его словам, за последние 50 лет он обнаружил несколько цепочек следов предполагаемого йети в Гималаях, однако, не отрицает исследователь, находка могла быть оставлена индийскими отшельниками, отрёкшимися от мира материальных ценностей.

Ранее Лайф писал, что индийская армия обнаружила и запечатлела на фотографиях следы предполагаемого снежного человека.