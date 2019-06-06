Супруга Карлоса Гона призвала Трампа заступиться за её мужа на G20

Жена экс-главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона рассчитывает на то, что американский лидер Дональд Трамп обсудит дальнейшую судьбу её мужа в ходе встречи с японскими властями на саммите G20 в Осаке, сообщает CNBC.

Аргументируя свои требования, Кэрол Гон напомнила, что она — гражданка США.

— Я бы хотела, чтобы президент Трамп, как мой президент, решил эту проблему с премьер-министром Абэ на G20. Я бы хотела, чтобы суд над моим мужем был справедливым и чтобы они (в Японии. — Прим. Лайфа) соблюдали принцип презумпции невиновности,—подчеркнула Кэрол.

При этом она добавила, что считает несправедливыми обвинения, выдвинутые в отношении её супруга, и отметила, что никаких доказательств против Карлоса при его задержании не было.

Ранее Гону предъявили новые обвинения, уличив его в том, что он в 2008 году переписал на Nissan свои личные потери от финансовых операций на сумму более 1,8 млрд йен (более 16 млн долларов).

До этого Гон был арестован в Японии 19 ноября. При задержании его обвиняли в занижении данных о доходах в период с 2010 по 2017 год.