"Цыпа-цыпа". В реке в Приморском крае завёлся крокодил — видео

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"Цыпа-цыпа". В реке в Приморском крае завёлся крокодил — видео

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Жители посёлка Раздольное в Приморском крае удивились появлению крокодила в местной реке. Соответствующее видео выложили на YouTube.

Рептилию заметил один из местных рыбаков, но такого улова он точно не ожидал.

Прошли хорошие времена, появились крокодилы, купаться нельзя у нас. Цыпа-цыпа, — говорит автор ролика.

Откуда экзотический гость появился в реке — неизвестно. Некоторые жители предполагают, что крокодила держат в частных владениях, а в реку выпускают "погулять".

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