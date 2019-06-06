Препати ПМЭФ-2019 с участием Шнурова сняли с коптера

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Препати ПМЭФ-2019 с участием Шнурова сняли с коптера

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В Санкт-Петербурге 5 июня прошло препати для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В распоряжении Лайфа оказалось видео с вечеринки, снятое с коптера.

В частности, для гостей был организован концерт, на котором выступила группа "Ленинград". Традиционно мероприятие завершилось фейерверком.

Основная программа форума начнётся сегодня, 6 июня. Самым ожидаемым событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

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