Препати ПМЭФ-2019 с участием Шнурова сняли с коптера

В Санкт-Петербурге 5 июня прошло препати для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В распоряжении Лайфа оказалось видео с вечеринки, снятое с коптера.
В частности, для гостей был организован концерт, на котором выступила группа "Ленинград". Традиционно мероприятие завершилось фейерверком.
Основная программа форума начнётся сегодня, 6 июня. Самым ожидаемым событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
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