Злоумышленники звонят на личные мобильные номера телефонов, представляясь сотрудниками судов, СК, Генпрокуратуры, Центробанка и других ведомств.

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

— Гражданам звонят неизвестные лица, представляясь сотрудниками судов, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ <...> и т.д., сообщают, что граждане признаны потерпевшими по уголовному делу и на основании приговора суда им присуждена определённая сумма денег, — говорится в сообщении.

Мошенники посредством телефонного разговора сообщают, что владелец номера признан потерпевшим по делу и ему присуждена денежная компенсация. Однако для получения суммы гражданину якобы нужно явиться в здание суда или перечислить определённую сумму денег. В случае возникновения вопросов злоумышленники предлагали связаться с сотрудниками Центрального банка по названному ими номеру телефона.

При этом, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, получение потерпевшими присуждённых судом денежных сумм не требует дополнительных переводов со стороны граждан.

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