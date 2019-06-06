Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

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Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселев Сергей

Злоумышленники звонят на личные мобильные номера телефонов, представляясь сотрудниками судов, СК, Генпрокуратуры, Центробанка и других ведомств.

Мосгорсуд предупредил россиян о новом способе мошенничества — преступники представляются сотрудниками суда и других госорганов и вынуждают перечислить им деньги за якобы присуждённые судом средства. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Гражданам звонят неизвестные лица, представляясь сотрудниками судов, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ <...> и т.д., сообщают, что граждане признаны потерпевшими по уголовному делу и на основании приговора суда им присуждена определённая сумма денег, — говорится в сообщении.

Мошенники посредством телефонного разговора сообщают, что владелец номера признан потерпевшим по делу и ему присуждена денежная компенсация. Однако для получения суммы гражданину якобы нужно явиться в здание суда или перечислить определённую сумму денег. В случае возникновения вопросов злоумышленники предлагали связаться с сотрудниками Центрального банка по названному ими номеру телефона.

При этом, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, получение потерпевшими присуждённых судом денежных сумм не требует дополнительных переводов со стороны граждан.

Ранее Лайф писал, что специалисты Роспотребнадзора раскрыли новую схему обмана клиентов в автосалонах.

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