Российские авиакомпании получат 15 SSJ-100 до конца 2019 года

До конца этого года российские авиакомпании получат 15 самолётов SSJ-100. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2019 заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

— Минимум 15 авиамашин в этом году российские авиакомпании получат, — пояснил он, добавив, что десять самолётов предназначены для "Аэрофлота".

Повышение внимания к суперджетам из-за трагедии в Шереметьево. 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся, в результате погиб 41 человек.