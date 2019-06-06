Бывшего пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос из-за пропавших серверов

Государственное бюро расследований Украины вызвало бывшего пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко на допрос по делу о пропаже компьютеров с секретной информацией из комнаты совещаний в Администрации Президента.

— На завтра Цеголко вызван повесткой на допрос в ГБР по факту кражи стульев, обоев, флагов и компьютеров из ситуативной комнаты СНБО, — сообщил в своём телеграм-канале бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Напомним, в конце мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о пропаже техники, мониторов и серверов из комнаты совещаний в Администрации Президента. Бывший пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко, комментируя заявление Данилюка, сказал, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и возвращена арендодателю. По факту пропажи серверов ГБР начало досудебное расследование.