Умер российский актёр, снявшийся в "Санта-Барбаре"

В 2014 году у Александра Кузнецова, который переехал из России в США, обнаружили рак.

Российский актёр Александр Кузнецов скончался в США в возрасте 59 лет. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил народный артист России Эммануил Виторган.

— Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом... — написал Виторган.

В сообщении говорится, что смерть Кузнецова наступила в девять часов утра. Причина смерти не сообщается. В 2014 году у него обнаружили онкологическое заболевание.

Как отмечают СМИ, в США актёр переехал после того, как развёлся со своей супругой Юлией Рутберг.

Кузнецов известен по роли в фильме "Джек Восьмёркин — американец". Он также снялся в одной серии "Санта-Барбары".