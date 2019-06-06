В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с папой римским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку поездки Владимира Путина в Ватикан и аудиенции у папы римского Франциска.
— Действительно, готовится поездка и контакты Путина в Риме и в рамках этой поездки также планируется аудиенция у папы. Такая подготовка ведётся, по деталям, в установленном порядке, — отметил Песков.
Напомним, ранее в Ватикане сообщили, что папа римский Франциск и президент России Владимир Путин проведут встречу 4 июля.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени