Убитого бойца спецназа ГРУ похоронили на Митинском кладбище

Бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина, которого убили в ходе массовой драки, похоронили на Митинском кладбище в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга Ивана Шуханова.

— Прошла церемония отпевания, также прощальные слова сказали друзья, близкие, экс-сослуживцы убитого и представители Минобороны, — сказал он.

Шуханов добавил, что в последний путь бывшего спецназовца проводили под гимн России.

Напомним, что бывший боец спецназа погиб в массовой драке в Красногорском районе. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей. После убийства СК задержал четырёх человек, однако после допроса отпустил одного из них. Белянкин принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Ранее суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в убийстве молодого человека.