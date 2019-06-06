Путин заявил, что России и Японии нужно повысить степень доверия

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Путин заявил, что России и Японии нужно повысить степень доверия

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Фото © Shutterstock

Россия и Япония должны повысить степень доверия и создать условия для принятия серьёзных решений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Самое-то главное, что нам (РФ и Японии. — Прим. ред.) нужно просто степень доверия повысить, создать благоприятные условия для принятия таких вот серьёзных решений [заключения мирного договора], — сказал российский лидер на встрече с главами зарубежных информационных агентств.

Напомним, что из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор.

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