Шарий зарегистрировал свою партию, которая "идёт карать"

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Шарий зарегистрировал свою партию, которая "идёт карать"

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Фото © Facebook / Анатолий Шарий

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил о создании политической партии. По его словам, "Партия Шария" уже зарегистрирована в Минюсте Украины.

Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придём и вы получите европейские пенсии. Мы идём карать. Огнём и мечом, — заявил Шарий.

Он отметил, что если его партия пройдёт в Раду, то это событие будет самым весёлым после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Ранее Лайф сообщал, что Шарий, который длительное время проживает в Европе, не собирается возвращаться на Украину.

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