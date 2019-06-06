Шарий зарегистрировал свою партию, которая "идёт карать"

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий сообщил о создании политической партии. По его словам, "Партия Шария" уже зарегистрирована в Минюсте Украины.

— Я не буду вам рассказывать о том, что мы будем писать какие-то суперважные законы, что мы придём и вы получите европейские пенсии. Мы идём карать. Огнём и мечом, — заявил Шарий.

Он отметил, что если его партия пройдёт в Раду, то это событие будет самым весёлым после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Ранее Лайф сообщал, что Шарий, который длительное время проживает в Европе, не собирается возвращаться на Украину.