В России ограничили оборот ряда "аптечных наркотиков"

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В России ограничили оборот ряда "аптечных наркотиков"

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Фото © Pixabay

Список сильнодействующих и ядовитых веществ пополнили противоэпилептическое средство "Прегабалин" (торговое название "Лирика"), опиоидное обезболивающее "Тапентадол" и офтальмологический препарат "Тропикамид". Соответствующее постановление правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Теперь их изготовление, приобретение и сбыт будут наказываться статьёй 234 УК РФ, которая предусматривает до восьми лет колонии и штраф до 200 тысяч рублей.

Правоохранители отмечают, что перечисленные препараты начали набирать популярность с 2013 года.

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