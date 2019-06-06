Жаров пообещал, что Telegram в России "продолжит зависать"

Роскомнадзор продолжает работать над новыми инструментами блокировки "Телеграма". В беседе с РИА "Новости" глава ведомства Александр Жаров пообещал, что мессенджер в России продолжит зависать.
По его словам, сейчас имеется всего один способ борьбы с запрещённой информацией и ресурсами — блокировка по IP-протоколу, но такое противодействие даёт нестойкий эффект.
— Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но, если говорить о стратегическом решении этого вопроса, оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу, — отметил Жаров.
Напомним, что мессенджер Павла Дурова блокируется в России с апреля прошлого года.
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