Жаров пообещал, что Telegram в России "продолжит зависать"

Если сейчас ведомство использует технологию блокировки по IP-протоколу, то в будущем будет представлено другое решение, отмечает Александр Жаров.

Роскомнадзор продолжает работать над новыми инструментами блокировки "Телеграма". В беседе с РИА "Новости" глава ведомства Александр Жаров пообещал, что мессенджер в России продолжит зависать.

По его словам, сейчас имеется всего один способ борьбы с запрещённой информацией и ресурсами — блокировка по IP-протоколу, но такое противодействие даёт нестойкий эффект.

— Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но, если говорить о стратегическом решении этого вопроса, оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу, — отметил Жаров.

Напомним, что мессенджер Павла Дурова блокируется в России с апреля прошлого года.