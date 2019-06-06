Дуров отказался от еды ради Telegram

Бизнесмен уже в течение 15 лет не пьёт алкоголь и кофе, не ест мясо, фастфуд и не принимает лекарства, а год назад отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы.

Создатель Telegram Павел Дуров устроил голодовку и уже шесть дней ничего не ест и пьёт только воду, а всё ради того, чтобы сделать мессенджер ещё лучше. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

— В этом месяце я решил попробовать кое-что более радикальное — отказаться от еды совсем. Уже шесть дней я питаюсь только водой и чувствую себя отлично. Так как отказ от пищи очищает сознание, я уже многое сделал по части продакт-менеджмента, — рассказал Дуров.

Предприниматель поведал, что уже на протяжении 15 лет не пьёт алкоголь, кофе, не ест мясо, фастфуд и не принимает лекарства, а год назад отказался от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы.

По его словам, голодание — отличный способ очистить и перезагрузить пищеварительную систему, а сама голодовка, как отметил Дуров, помогает ещё и очистить разум. Он назвал главной целью "диеты" — придумать новые идеи для Telegram.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство продолжает работать над новыми инструментами блокировки Telegram, и пообещал, что мессенджер в России продолжит зависать.