"Росконтроль" не обнаружил в "крабовом мясе" ни крабов, ни мяса

В составе этого продукта оказалось мало рыбьего фарша, много крахмала и усилитель вкуса, о котором некоторые производители решили вовсе умолчать.

В лабораторию "Росконтроля" отправилось "крабовое" мясо пяти торговых марок: Vici, "Меридиан", "Русское море", "Санта Бремор" и "А`Море". Продукция исследовалась более чем по 100 параметрам. Основными задачами экспертизы были: подтвердить соответствие заявленному составу и убедиться в безопасности продукции.

Прежде всего, эксперты исследовали пищевую ценность проверяемой продукции. "Росконтроль" отмечает, что крабовое мясо отличается от кому-то более привычных крабовых палочек исключительно внешним видом. Вкус и состав у этих двух продуктов примерно одинаковый, и оба не имеют отношения к настоящим крабам.

Во всех образцах содержание белка существенно ниже рекомендуемого стандартом для аналогичной продукции — крабовых палочек (в них содержание белка должно быть не менее 20г/100г). Стандарт для крабового мяса пока что не разработан. Больше всего белка в палочках "А`Море" — почти 9%. Но аминокислотный скор у всех товаров он оказался очень низким, что говорит о биологической неполноценности входящего в состав протеина.

Зато углеводов во всех образцах предостаточно — от 12 до 15%. Удивляться тут нечему, ведь согласно гистологическому анализу в состав всех образцов входит крахмал, причем в Vici и "Санта Бремор" он занимает около половины объема. А вот сурими (рыбного фарша) во всех образцах, кроме Vici меньше половины, а в Vici и вовсе незначительное количество.

Эксперты утверждают, что разница между фактической и заявленной пищевой ценностью оказалась существенной у всех участников теста. Например, калорийность крабового мяса Vici — в два с лишним раза больше заявленной. Тот же производитель между делом скрыл от потребителей содержание глутаминовой кислоты — пищевой добавки, которая используется как усилитель вкуса. В остальных образцах она тоже присутствует, но хотя бы заявлена на упаковке.

Больше всего претензий у экспертов вызвали образцы "Санта Бремор" и Vici. Они оказались в черном списке "Росконтроля". Ну а в целом "крабовое мясо" — продукт весьма спорный, так что лучше заменить его в рационе на что-нибудь другое.

Ранее "Росконтроль" нашёл опасных паразитов и фекальные загрязнения в готовом шашлыке. Скорее всего, при изготовлении мясной продукции были нарушены санитарные нормы.