"Росконтроль" нашёл опасных паразитов и фекальные загрязнения в готовом шашлыке

Как отмечают эксперты организации, скорее всего, при изготовлении мясной продукции были нарушены санитарные нормы.

"Росконтроль" отправил в лабораторию готовый шашлык семи производителей и проверил его по более чем 50 параметрам. Анализу подверглись бренды "Останкино", "Мираторг", "Окраина", "Мясновъ", "Глобус", "Ашан" и "О'Кей". Как сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Лайфа, ни одна торговая марка не соответствует показателям безопасности и качества.

Эксперты отметили, что абсолютно во всех проверенных образцах был обнаружен БГКП — показатель фекального загрязнения. По их словам, скорее всего, при изготовлении шашлыка были нарушены санитарные нормы. В таких брендах, как "Окраина", "Мясновъ", "Ашан", "О'Кей" и "Останкино", было обнаружено превышение максимально допустимого значения показателя КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов).

Кроме того, в "Окраине" специалисты выявили возбудителей опасного заболевания листериоза — листерии, а в "Мяснове" — консерванты, сорбиновую и бензойную кислоты. По итогам анализа в чёрный список "Росконтроля" попала продукция всех проверенных брендов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мясо на шашлык, чтобы избежать проблем с пищеварением. В материале Лайфа также можно узнать, какой алкоголь подходит под это блюдо.