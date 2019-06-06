Тринадцатилетняя дочь Анджелины Джоли начала подготовку к смене пола

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала принимать гормональные средства для дальнейшей смены пола, сообщает издание La Nacion.

Как уточняется, родители Шайло поддерживают её решение.

По словам Джоли, её ребёнок никогда не ощущал себя девочкой и с трёх лет просил родителей коротко стричь волосы.

Напомним, одна из самых красивых голливудских пар — Анджелина Джоли и Брэд Питт— рассталась в сентябре 2016 года.

Питт и Джоли были вместе в течение двенадцати лет, из которых всего два года состояли в зарегистрированном браке. У них шестеро детей: сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери Захара, Шайло и Вивьен. Все они носят фамилию Джоли-Питт.