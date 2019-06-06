Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Неве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что лидеры двух стран осмотрели достопримечательности Северной столицы, сделали незапланированную остановку возле крейсера "Аврора", а после этого поднялись на борт корабля, где для них провели небольшую экскурсию.

После этого они отправились в Эрмитаж, где продолжили неформальное общение.

Ранее Лайф сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин был удостоен звания почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. Китайскому лидеру вручили соответствующий диплом. На церемонии присутствовал также Владимир Путин, который поблагодарил учёный совет университета за принятое решение и поздравил китайского коллегу.