На ПМЭФ-19 приняли участие победители и наставники конкурса "Лидеры России"

Победители и наставники конкурса "Лидеры России" приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме и обсудили лидерство в экономике в ходе сессии Сбербанка "Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди".

На мероприятии выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко.

По его словам, в бизнесе, науке и госуправлении наблюдается нехватка грамотных управленцев. В этой связи он подчеркнул роль конкурса "Лидеры России" и напомнил, что благодаря ему в 2017–2018 годах удалось выбрать двух губернаторов, четырёх заместителей федеральных министров и 11 региональных министров.

— Для этих же целей по поручению президента России Владимира Путина полтора года назад была запущена программа "Россия — страна возможностей", которая сегодня объединяет такие проекты, как "Лидеры России", студенческие олимпиады, "Мой первый бизнес" для школьников, "Цифровой прорыв" для IT, это более 1,6 миллиона человек, которые приняли участие в конкурсах, — добавил Кириенко.

Как уточняется, модератором сессии "Лидер XXI века" стал руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Темой дискуссии стало формирование личности современного лидера.

Комиссаров напомнил, что за два года существования конкурса около сотни его участников были назначены на самые разные посты, при этом данный опыт начали перенимать в регионах.

По предварительным данным, на полях саммита ПМЭФ-19 должны состояться встречи наставников с учениками. Так, в первый день прошло общение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с его подопечным, победителем конкурса Владимиром Туровцевым. Никитин признался, что такое общение должно привести к решению ряда поставленных задач и реализации совместных проектов.

Ранее сообщалось, что участники ПМЭФ-19 обсудили цензуру в Интернете.