Министр энергетики РФ: Никаких решений по ОПЕК+ ещё не принято

Глава Минэнерго Александр Новак встретился со своим саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом на просторах Петербургского международного экономического форума. Российский министр сообщил журналистам, что решений о судьбе сделки по ОПЕК+ пока не принято.

— Обсуждали [опции]. Но сейчас никаких решений не принимали. Будем дальше смотреть, мониторить... Обсудили ситуацию на рынке, что мы будем дальше кооперироваться на рынке нефти. Это самое главное. Все решения, которые могут быть приняты, будут приниматься в июле. Сейчас идёт работа над тем, чтобы перенести её на 4 июля, — пояснил Новак.

По его данным, Саудовская Аравия готова вновь вернуться к обсуждению договора в начале июля. Министр энергетики Рф также отметил, что на встрече шла речь о предстоящей правкомиссии с саудовской стороной.

Ранее Лайф писал о темах, которые могут быть затронуты на ПМЭФ 2019 года.