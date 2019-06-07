Защита осуждённой в США россиянки Осиповой подаст апелляцию на приговор

Защита будет подавать апелляцию на приговор россиянке Богдане Осиповой, которую суд в США признал виновной в похищении детей. Об этом РИА "Новости" сообщила профессор Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе Татьяна Якушева, которая занимается общественной поддержкой Осиповой.

— Адвокат сказал, что будет подавать апелляцию, — заявила Якушева.

Напомним, федеральный окружной суд города Уичито приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы Штатов, ей также вменяется в вину вымогательство.