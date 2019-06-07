Суд в США признал россиянку Осипову виновной в похищении собственных детей

Помимо тюремного заключения гражданка РФ должна будет компенсировать ущерб в размере более $18 тысяч.

Федеральный окружной суд города Уичито приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы Штатов, ей также вменяется в вину вымогательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

— Приговор объявлен — это 84 месяца тюремного заключения, три года пребывания под надзором, а также штраф, компенсация ущерба в размере $18 100 и дополнительный сбор в $300, — уточнили в судебном органе.

Напомним, спор россиянки Богданы Осиповой и её бывшего мужа-американца о том, где будут жить их дети, длится уже более четырёх лет. В 2014 году женщина увезла свою первую дочь на родину, не получив согласия отца ребёнка. В США девочку объявили в розыск. В России у неё родилась младшая сестра.

В 2017 году Осипова поехала в США, где её задержали. Женщину обвинили в похищении детей и вымогательстве, ей грозит в общей сложности до 83 лет тюрьмы. Суд присяжных уже признал россиянку виновной в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США, другие пункты обвинения имеют отношение к вымогательству.