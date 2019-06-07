Дженнифер Энистон не исключила продолжение сериала "Друзья"

Актриса Дженнифер Энистон заявила, что и она, и её коллеги по съёмкам в сериале "Друзья" готовы сняться в продолжении популярного ситкома.

Своими мыслями она поделилась на ток-шоу Эллен Дедженерес.

— Я уже говорила, я бы с удовольствием это сделала... Уверена, что такого же мнения придерживаются и девочки, и мальчики, — призналась исполнительница роли Рэйчел Грин.

При этом она добавила, что "произойти может что угодно".

Ранее американский продюсер и сценарист, одна из создателей "Друзей" Марта Кауффман заявила, что не планирует снимать продолжение ситкома.