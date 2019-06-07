Дженнифер Энистон не исключила продолжение сериала "Друзья"

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Актриса Дженнифер Энистон заявила, что и она, и её коллеги по съёмкам в сериале "Друзья" готовы сняться в продолжении популярного ситкома.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BjpdmUsgmpu/" target="_blank">jennifer_aniston_the_official</a></p>

Своими мыслями она поделилась на ток-шоу Эллен Дедженерес.

Я уже говорила, я бы с удовольствием это сделала... Уверена, что такого же мнения придерживаются и девочки, и мальчики, — призналась исполнительница роли Рэйчел Грин.

При этом она добавила, что "произойти может что угодно".

Ранее американский продюсер и сценарист, одна из создателей "Друзей" Марта Кауффман заявила, что не планирует снимать продолжение ситкома.

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